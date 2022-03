Eşini 51 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya 'nitelikli kasten öldürme'den hapis talebi

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, Sezer Başkaya'nın (27) eşi Hacer Başkaya'yı (26) 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 51 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklayarak, sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep etti.

Kırıkkale'de çiğ köfteci Sezer Başkaya, 6 Haziran'da tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı evde oğlu H.M.B.'nin gözü önünde 51 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Başkaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sezer Başkaya da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten adam öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Başkaya'nın, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık Başkaya, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatları ve Hacer Başkaya'nın yakınları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını sundu. Savcı mütalaasında, Hacer Başkaya ve sanık Sezer Başkaya arasında geçen ses kayıtlarının baskı altında alındığını ve Başkaya ile sanığın kardeşi E.B. arasında her hangi ilişkinin olmadığını aktardı. Adli tıp raporları ve delillere göre Hacer Başkaya'nın 51 yerinden bıçaklandığını aktaran savcı, eziyet çektirerek öldürdüğü dikkate alınarak sanığın 'nitelikli kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Sezer Başkaya ise, savunmasında, eşinin ses kayıtlarında geçen konuşmalarının baskı altındayken gerçekleşmediğini ve ses kaydına alındığı sırada Hacer Başkaya´nın da haberinin olduğunu iddia etti. Annesinin telefonundaki hafıza kartında bulunan fotoğraf ve videoların da çıkarılmasını talep eden Sezer Başkaya, "Diyeceğim başka bir şey yok. Planlayarak yapılmış bir durum da yoktur" dedi.

Hacer Başkaya'nın ailesi ise şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını talep etti. Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, Sezer Başkaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-03-23 16:14:16



