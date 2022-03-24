Vali Tekbıyıkoğlu, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezdi

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Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Keskin ilçesinde yapımı tamamlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Kaymakam Tunahan Çil ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'de eşlik etti.

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