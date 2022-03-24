Kırıkkale'de Beethoven gecesi düzenlendi

Kırıkkale'de dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın eserlerinin seslendirildiği Beethoven gecesine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Beethoven'in hayatı anlatıldı. Öğrenciler, sanatçının bazı eserlerini seslendirildi. Beethoven gecesine yoğun ilgi gösteren sanatseverler, öğretmen ve öğrencileri ayakta alkışladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin çok kabiliyetli olduğunu ifade ederek, "Bizim bahçemiz çok güzel. Ama başkasının bahçesinde de güzellikler var. Biz istedik ki başkasının bahçesindeki güzel çiçekleri de sizinle buluşturmayı. Umarım keyif aldınız. Bundan sonra da Güzel Sanatlar Lisemiz zaman zaman sizlere sunumları olacak" dedi.

Beethoven'u canlandıran beden eğitimi öğretmeni Selim Doğan, "Özellikle İç Anadolu'nun bulunduğu bir ilde batı şairlerinin müzikçilerinin tanıtımıyla ilgili bir nebzede katkıda bulunduysak ne mutlu bize. Güzel Sanatlar Lisesi Kırıkkale'de, yaptığı işlerle hem müzik hem resim ve sanatta ortaya koyduğu eserler her zaman çok verimli ve yüksek olmuştur. Özellikle fedakar öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin okul idaremizin bizim bu çalışmalarımıza destek olmaları, bu programı da hazırlarken Kırıkkale Valimizin, Milli Eğitim Müdürümüzün şube müdürlerimizin çok ciddi destek ve katkıları oldu" diye konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu, ev kadınları tarafından hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergiyi gezen Tekbıyıkoğlu, ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Etkinliğe; Delice Kaymakamı Burak Akköz, Karakeçili Kaymakamı Mehmet Nuri Demir, Keskin Kaymakamı Tunahan Çil, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.

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