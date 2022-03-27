Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde özel bir şirkete ait geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma işlemlerini tamamladı.

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