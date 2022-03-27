41 yaşındaki kayıp kişiyi arama faaliyetleri sonlandırıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 41 yaşındaki zihinsel engelli kişiyi arama faaliyetlerine son verildi.



Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükafşar köyünde 19 Mart günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Serdar Çöçü'yü (41) bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Kırıkkale, Kayseri, Afyon, Sivas, Samsun, Kayseri ve Ankara AFAD il müdürlükleri, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ile Anda Derneği'nden 180 personel katıldı. Arazide dron ve paletli araçlar ile yapılan arama çalışmalarına JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da katıldı. 9 gündür arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Çöçü'ye dair bir ize rastlamadı. Ekipler, bugün itibarıyla arama çalışmalarını sonlandırdı.

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