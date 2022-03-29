Girdiği evi soyup, karşılaştığı ev sahibini darbetti



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de girdiği evi soyan hırsız, karşılaştığı ev sahibini darbederek kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Etiler Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, hırsızlık yapmak için 1138 Sokakta bulunan Muhammet Karakurt'a (33) ait müstakil eve girdi. Evdeki ziynet eşyalarını çalan hırsız, ev sahibi Karakurt'un eve girdiğini fark edince kendini gizledi. Eve girdiği sırada Karakurt'un başına vuran hırsız, çaldığı ziynet eşyalarıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Aldığı darbe sonucu bir süre kendine gelemeyen Karakurt, komşusunu arayarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karakurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Karakurt'un daha önceden de evine ve aracına hırsızlık girişiminde bulunulduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-03-29 00:05:41



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