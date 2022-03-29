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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitapseverlerin buluşma noktası oldu, 24 saat hizmet veriyor

İHA

Kitapseverlerin buluşma noktası oldu, 24 saat hizmet veriyor

Kırıkkale'de 7 gün 24 saat boyunca İl Halk Kütüphanesi, kitapseverlerin buluşma noktası oldu.
Kırıkkale İl Halk Kütüphanesi, gece ve gündüz ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Binlerce eserle kitapseverlere tarihte yolculuk imkanı sunan Halk Kütüphanesi, her yaştan kitapseveri ağırlıyor. 58. Halk Kütüphanesi Haftası dolayısıyla Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren kütüphanede kitapseverlerle bir araya geldi. Kütüphanede 76 bin kitabın olduğunu ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kitap olarak kütüphanenin oldukça zengin olduğunu söyledi.

"Motive eden bir havası var kütüphanelerin"
Kütüphanelerin bilginin kaynağı olduğuna dikkat çeken Tekbıyıkoğlu, "Çocuklar burayı hem bilginin kaynağı olarak görüyorlar. Bununla beraberde birbirlerini motive eden bir havası var kütüphanelerin. Çalışan insanlar, bir başkasının çalışmasını kuvvetlendirir. Bununla birlikte bir sosyal ortamda ihtiva eder. Aralarda ve çay molalarında; kitap konuşulur, bilgi konuşulur, yazar konuşulur, yeni çıkan yayınlar konuşulur. İnsanın gelişimi için oldukça verimli alanlardır. Kırıkkale’mizde de çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz hatta anaokulu çağındaki çocuklarımız bile kütüphanemize teveccüh ediyorlar. Biraz önce ziyarette bulunduk oldukça memnun edici de bir görüntü vardı" dedi.

"Bilginin asıl kaynaklarından bir tanesi kütüphanedir"
Yeni kütüphanelerin açılacağını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "İçeride çocuklarımızı görmek bizi etkiledi. Hatta her yerin dolu olduğunu gördük. Bilime ulaşmanın bilgi ile olduğunu hepimiz biliyoruz ve bilgininde asıl kaynaklarından bir tanesinin kütüphane olduğunu biliyoruz. Bugün bunu gördük hoşumuza da gitti. Gençlerimizin daha fazla imkana sahip olması için de bizde elimizden geleni gayretle devam edeceğiz. Yeni kütüphanelerimiz de Kırıkkale’de açılacak" diye konuştu.

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