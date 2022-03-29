Kırıkkale'de yaz öncesi ilaçlama

Kırıkkale Belediyesi tarafından yaz mevsimi öncesi sivrisinek ve karasinek gibi larvaların üreme yerleri ilaçlandı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden haşerelere karşı larva döneminde yapılan ilaçlamalarla önlem alındığı bildirildi. Kent merkezinde vektörle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerin ilaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "28 mahallede düzenli olarak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Sivrisineklerin ürediği bina altları, kanalizasyon giderleri, tarım havuzları, göletler, yağmur giderleri başta olmak üzere her noktada fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yürütülüyor. Diğer yandan gece de mahallelerde havaların ısınmasıyla birlikte ULV araçlarıyla ilaçlama yapılıyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.