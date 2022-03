Başkan Türkyılmaz: "Başkanlık koltuktan ibaret değildir"

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Belediye başkanlığı oturduğumuz koltuktan ibaret değildir. Biz her zaman sahada vatandaşlarımızla iç içe olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, düzenlediği 'halk toplantıları'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, projeleri hakkında bilgilendirme yapıyor. Vatandaşlarla iç içe olmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Türkyılmaz, her zaman sahadaki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Belediye başkanlığının koltuktan ibaret olmadığını ifade eden Türkyılmaz, "Biz her zaman sahada vatandaşlarımızla iç içe olduk olmaya da devam edeceğiz. Bugün vatandaşlarımızın sorunlarını gerekli birim müdürlerimize bizzat onlar aracılığıyla ilettik. Vatandaşlarımız için sorunların çözümü ve sonucu konusunda yapılacak çalışmaların takipçisi olacağım" dedi.

