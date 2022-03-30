İmam hatip lisesi öğrencilerine mesleki sınav yapıldı

Kırıkkale'de, Anadolu imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencilerin temel İslami bilimler ile imam hatip lisesi meslek derslerindeki kazanımların tespitine yönelik sınav yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Kırıkkale'de, imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik meslek dersleri kazanım değerlendirme uygulama sınavı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip liselerinin 9., 10., 11. ve 12. sınıfında eğitim gören öğrencilerine yönelik Türkiye geneli meslek derslerindeki kazanımlarla ilgili sınav yapıldı. İlimizde de hazırlanan sınav salonlarında öğrencilerimiz sorunsuz olarak sınavlarını oldular. Mesleki olarak yüksek başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Millî Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Dursun Karakuş da, bu tür sınav uygulamaları sayesinde öğrencilerin mesleki bilgi ve beceri seviyelerinin de süreç içinde izlenebildiğini söyledi.

Sınavda 9. sınıf öğrencilerine, temel dini bilgiler, Arapça, din kültürü ve ahlak bilgisi, 10. sınıf öğrencilerine Kur'anı Kerim, Arapça, siyer, hadis, fıkıh ile din kültürü ve ahlak bilgisi, 11. sınıf öğrencilerine mesleki Arapça, akaid, hitabet ve mesleki uygulama ile din kültürü ve ahlak bilgisi, 12. sınıf öğrencilerine ise mesleki Arapça, kelam, dinler tarihi, İslam kültür ve medeniyeti ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltildi.

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