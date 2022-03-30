Delice'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları sürüyor.
Delice Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, cadde ve sokaklara kilit parke taşları döşeniyor. Üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak, cadde ve sokakları daha modern görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.