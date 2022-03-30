Polis battaniyeyi kaldırınca ortaya çıkardı: 945 litre kaçak içki ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis battaniyeyi kaldırınca ortaya çıkardı: 945 litre kaçak içki ele geçirildi

İHA

Polis battaniyeyi kaldırınca ortaya çıkardı: 945 litre kaçak içki ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir işyerine düzenlenen operasyonda üzeri battaniyeyle örtülmüş damacanalar içerisinde 945 kilogram kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Zafer Caddesi'nde E.Ç. (36) isimli şahsa bir iş yerinde kaçak içki bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. KOM polisi tarafından işyerinde ve deposunda yapılan aramada, üzeri battaniye ile örtülmüş damacanalar içinde satışa hazır 945 kilogram el yapımı kaçak şarap ele geçirildi. 49 adet plastik damacanalara hazırlanan şaraplardan alınan örnekler incelenmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Delice'de üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Delice'de üstyapı çalışmaları sürüyor
İmam hatip lisesi öğrencilerine mesleki sınav yapıldı
YEREL HABERLER İmam hatip lisesi öğrencilerine mesleki sınav yapıldı
Polise yakalanacağını anlayınca uyuşturucu hapı yuttu
YEREL HABERLER Polise yakalanacağını anlayınca uyuşturucu hapı yuttu
7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap çalışmaları başladı Jandarma Lojistik Depo Komutanlığı inşaat çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 7 bin 500 personel görev yapacak, birinci etap ...
Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada
'Dur' ikazına uymayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca üzerindeki uyuşturucu hapı yuttu
YEREL HABERLER 'Dur' ikazına uymayıp kaçtı, yakalanacağını anlayınca ...
Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Otomatik ceza kesilecek
YEREL HABERLER Egzoz muayenesi yaptırmayanlar dikkat: Otomatik ceza ...
Mağdur çocuklar hayata Çocuk İzlem Merkezinde hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mağdur çocuklar hayata Çocuk İzlem Merkezinde ...
Başkan Türkyılmaz: "Başkanlık koltuktan ibaret değildir"
YEREL HABERLER Başkan Türkyılmaz: "Başkanlık koltuktan ibaret ...
Başkan Tekin'den esnaf ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Tekin'den esnaf ziyaretleri
Kırıkkale'de yaz öncesi ilaçlama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yaz öncesi ilaçlama
Kitapseverlerin buluşma noktası oldu, 24 saat hizmet veriyor
YEREL HABERLER Kitapseverlerin buluşma noktası oldu, 24 saat hizmet ...
Başkan Saygılı: "Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Saygılı: "Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ...
Girdiği evi soyup, karşılaştığı ev sahibini darbetti
YEREL HABERLER Girdiği evi soyup, karşılaştığı ev sahibini darbetti
Teklif yasalaşıyor, muhtar maaşları asgari ücretle eşitleniyor AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: "Önümüzdeki hafta yasalaşacak"
YEREL HABERLER Teklif yasalaşıyor, muhtar maaşları asgari ücretle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.