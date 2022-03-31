Kırıkkale'de otomobil devrildi; 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan Yıldırım idaresindeki 71 BF 174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrildi. Kazada, araçta bulunan Şerife (30), Nadiye (82) ve Aynur Yıldırım (56) ile Binnur Kökver (45) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-03-31 12:47:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.