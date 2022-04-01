Kırıkkale'de jandarma ekipleri 'KADES' uygulamasını tanıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince, Kadın Destek Uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kadınlara tanıtıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Keskin ilçesinde ve Hacılar Beldesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konularında bilgilendirme çalışması yaptı. KADES broşürü dağıtıldığı bilgilendirme çalışmalarında, 129 kadının telefonuna KADES uygulaması indirildi. 153 kadına da 'narko rehber' eğitimi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.