Dünya genelinde her 10 kişiden 1'i kanserden hayatını kaybediyor

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan ve önemli bir halk sağlığı sorunu olan kansere karşı alınacak tedbirlerle ilgili vatandaşlar uyarıldı. Kanserin yüksek tedavi maliyetleri sebebiyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplarla sonuçlanabileceğinin ifade edildiği açıklamada, "17 Nisan Kanser Haftası" etkinliklerinin kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutulduğu aktarıldı.

Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalık olduğu belirtilirken, dünya genelinde de 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1 kişinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1'inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı verilerine göre; ilgili yılda küresel bazda 19.2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmişken, hastalığa bağlı 9.9 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1 kişinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1'inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri akciğer, meme ve kolorektal kanserler olarak benzerlik göstermektedir. Yine gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve daha uzun süre maruz kalması ile birlikte gerek tanı konacak kanser olgu sayısının gerekse bahsi geçen hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün artması beklenmektedir. yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30 yüzde 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir" denildi.

