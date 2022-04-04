Devlet desteği çiftçinin yüzünü güldürdü, yüzde 75 hibeyle 500 ton tohum dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devlet desteği çiftçinin yüzünü güldürdü, yüzde 75 hibeyle 500 ton tohum dağıtıldı

İHA

Devlet desteği çiftçinin yüzünü güldürdü, yüzde 75 hibeyle 500 ton tohum dağıtıldı

Kırıkkale’de “tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi” çerçevesinde çiftçilere, yüzde 75 hibeyle toplamda 500 ton sertifikalı tohum dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretim alanında uyguladığı “tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi” çerçevesinde atıl araziler üretime kazandırılıyor. Uygulanan bu proje sayesinde Kırıkkale için stratejik öneme sahip olan ürünlerin üretiminde verim ve kalitenin yükseltilmesi, yeni geliştirilen verimli ve üstün özellikli çeşitlerin tarıma kazandırılması öngörülüyor.
Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresinin de katkılarıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere, yüzde 75 hibeyle toplamda 500 ton tohum dağıtıldı. 30 bin dekarlık tarım arazisine dağıtımı yapılan yağlı ayçiçek, çörekotu, kuru fasulye, makarnalık ve bisküvilik sertifikalı tohum ekilecek. Üretime kazandırılan tarım arazileri sayesinde, şehrin ve çiftçinin ekonomisine de katkı sağlanması hedefleniyor.
Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, tarımla uğraşmanın bir millet için hem kalkınma hem de milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Tekbıyıkoğlu, 500 bin kilogramlık tohumunun 30 bin dekarlık alana usulüne uygun olarak kaliteli bir ürüne dönüşeceğini söyledi.

"Tohumculuk desteği faaliyetine başladık"
Tekbıyıkoğlu, “Tarımla uğraşmak bir millet için hem kalkınma vesilesidir hem de bir milli güvenlik ve stratejik bir olgudur. Şimdi bizde bu çerçevede hem valiliğimizce hem de Tarım Bakanlığının bu projeye destek olmasıyla beraber yaklaşık 3,5 milyon liralık bir bütçeyle vatandaşımızın yüzde 75 hibe vererek ve stratejik ürünleri de belirleyerek bir tohumculuk desteği faaliyetine başladık” diye konuştu.

"500 bin kilogramlık tohum 30 bin dekar alanda kaliteli ürüne dönüşecek"
Geçen yıl ciddi oranda kuraklıklar yaşandığını anlatan Tekbıyıkoğlu, "Bu münasebetle 123 üreticimize 10 bin 500 kilogram kadar çörek otu, 125 üreticimize 10 bin kilogram kadar kuru fasulye tohumu, 150 üreticimize bin 750 kilogram yağlı ayçiçeği tohumu, 300 üreticimize 150 bin kilogram kadar makarnalık tohum, 650 üreticimize de 300 bin kilogram kadar bisküvilik buğday tohumunu çiftçimiz ile buluşturmaya gayret edeceğiz. Burada tarım alanlarımızın mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde kullanılmasına çok önem veriyoruz. Bu faaliyetimizle beraber yaklaşık 500 bin kilogramlık tohum 30 bin dekar alanda usulüne uygun bir şekilde kaliteli bir şekilde ürüne dönüşecek. Geçen senelerde bölgemizde çok önemli kuraklıklar yaşandı. İnşallah bu sene yağan bereketli yağışlarla beraber aşacağımızı tahmin ediyoruz. Ben çiftçimize hayırlı kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.
Geçen yılki kuraklıktan dolayı buğday ve arpadan verim alamadıklarını ifade eden çiftçi Ejder Ateş, geçen yılki hibe olarak dağıtılan çörek otundan zarar etmediklerini söyledi.
Törene, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, kurum müdürleri, kaymakamlar ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu
Takla atan kamyonet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan kamyonet devrildi: 1 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.