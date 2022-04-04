Velayet altındaki çocukların teslimi uygulaması Kırıkkale'de başladı



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftler arasında 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması' işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik uygulama, Gençlik Merkezi'nde oluşturulan 'Çocuk Görüşme Merkezi'nde başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu. Bu kapsamda hazırlık çalışmaları tamamlanan 11 ilden biri olan Kırıkkale'de de bugün uygulama hayata geçti.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek uygulama için Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin içinde özel olarak dizayn edilmiş 'Çocuk Görüşme Merkezi' oluşturuldu. Kırıkkale Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Zeynep Tekin, eskiden icra müdürlüklerince yürütülen işlemleri artık kendilerinin yapacağını belirterek, "Bu uygulama eski usülde tarafların evine gidip alma şeklinde yapılırdı, şu anda teslimin bu mekanlarda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Çocuk görüşme merkezleri, çocukların üstün yararlarına göre düzenlendi" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-04-04 16:43:08



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