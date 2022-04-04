Velayet altındaki çocukların teslimi uygulaması Kırıkkale'de başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Velayet altındaki çocukların teslimi uygulaması Kırıkkale'de başladı

DHA

Velayet altındaki çocukların teslimi uygulaması Kırıkkale'de başladı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, boşanan veya boşanma aşamasındaki çiftler arasında 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması' işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik uygulama, Gençlik Merkezi'nde oluşturulan 'Çocuk Görüşme Merkezi'nde başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile özel teslim merkezleri oluşturuldu. Bu kapsamda hazırlık çalışmaları tamamlanan 11 ilden biri olan Kırıkkale'de de bugün uygulama hayata geçti.
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek uygulama için Kırıkkale Gençlik Merkezi'nin içinde özel olarak dizayn edilmiş 'Çocuk Görüşme Merkezi' oluşturuldu. Kırıkkale Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Zeynep Tekin, eskiden icra müdürlüklerince yürütülen işlemleri artık kendilerinin yapacağını belirterek, "Bu uygulama eski usülde tarafların evine gidip alma şeklinde yapılırdı, şu anda teslimin bu mekanlarda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Çocuk görüşme merkezleri, çocukların üstün yararlarına göre düzenlendi" dedi. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-04-04 16:43:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet desteği çiftçinin yüzünü güldürdü, yüzde 75 hibeyle 500 ton tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Devlet desteği çiftçinin yüzünü güldürdü, yüzde 75 ...
Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgar evin çatısını uçurdu
Takla atan kamyonet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan kamyonet devrildi: 1 yaralı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.