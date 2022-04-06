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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de mezarlıklar ilaçlandı

İHA

Kırıkkale'de mezarlıklar ilaçlandı

Kırıkkale'de mezarlıklarda yabani otlar ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.
Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehir merkezindeki mezarlıklar ilaçlandı. Konu ile ilgili Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, "Mezarlıkların içlerinde yaban otla mücadeleye başlandı. Özellikle, mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine yardımcı olan yabani otlar için yapılan ilaçlamalarda mezarlığa gelen ziyaretçilerin sağlığı da korunuyor" ifadesi kullanıldı.

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