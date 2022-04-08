Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslar üzerinde çalışmalar sürüyor. Şehir merkezinde ikamet eden C.Ç, S.B ve H.Ç isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Şüpheli şahıs C.Ç.'nin evinde 67 bin 400 Türk lirası, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Alınan ifadelerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.