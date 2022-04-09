Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Kırıkkale Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından özel bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve eşi Hilal Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, protokol üyeleri, şehit yakanları ve gaziler ile aileleri katıldı.

Korona virüsü dolayısıyla uzun süredir bir araya gelemediklerini ifade eden Başkan Saygılı, şehit yakınları ve gazilerle iftar sofrasında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, sağlıklı bir şekilde bayrama ulaşmayı temenni etti. İftar öncesinde Kur'anı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından da dualar edildi.

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