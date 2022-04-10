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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Öz: "AK Parti'nin hizmet anlayışı var"

İHA

AK Partili Öz: "AK Parti'nin hizmet anlayışı var"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, "AK Parti Genel Merkezi olarak belediye başkanlarımızın insanına yaptığı faydalı her türlü hizmetin yanındayız. Belediye başkanımız da hizmet serüveninde önümüzdeki iki yıl sonra yapılacak seçimlerde Kırıkkale'de çıtayı fazlasıyla artırmış" dedi.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Sayglı'yı makamında ziyaret eden ve yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgi alan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, belediyenin hizmet anlayışını ve gönül belediyeciliği gayretlerini takdirle karşıladıklarını söyledi.

"Başarısını ve geri dönüşlerden yakından takip ediyoruz"
Kırıkkale Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Öz, "Belediye Başkanımız Saygılı Kırıkkale'ye olan hizmet süresini oldukça verimli kullanıyor. Bizler, AK Parti Genel Merkezi olarak belediye başkanlarımızın insanına yaptığı faydalı her türlü hizmetin yanındayız. Belediye başkanımız da hizmet serüveninde önümüzde ki iki yıl sonra yapılacak seçimlerde Kırıkkale'de çıtayı fazlasıyla artırmış. Kırıkkale insanımızın gönlünü almış bir şekilde ilerliyor. Başarısını ve geri dönüşlerden yakından takip ediyoruz" dedi.

"Fakir fukaranın ve garibanın yanında olduk"
Belediye başkanları ile olan istişareye önem verdiklerini ifade eden Öz, "Bizim belediyeciliğimiz hizmet belediyeciliğidir. Burada kim yaşıyorsa hepsi bizim başımızın tacıdır, hizmet ederiz. 'Vatandaş bizi hizmet için seçiyor' diyerek hareket ederiz. Çok şükür bunu başardık. Sosyal belediyecilik de bizimle başladı. Fakir fukaranın ve garibanın yanında olduk. Biz belediye başkanlarımız ile olan istişareye önem veriyoruz. Ankara üzerinden yapılması gerekenler varsa milletvekillerimiz zaten takip ediyoruz. Biz de genel merkez yönetimi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği yetki ile buralarda çalışma yaparak istişarelerde bulunuyoruz" diye konuştu.
Öz, Başkan Saygılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırıkkale'de çok iyi temsil ettiğini sözlerine ekledi.
Başkan Saygılı da Kırıkkale'de gençlere yönelik önemli yatırımlar yaptıklarını bunlardan biri geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek, gençleri bilime yönlendirecek ve teşvik edecek olan Bilim Merkezi çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yakın zamanda hizmete açılacağını aktaran Başkan Saygılı, buraya gelen gençlerin ve çocukların sosyal aktivitelerin içinde olması için birde buz pisti çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.
Belediye tarafından yapımı devam eden projeleri yerinde inceledikten sonra Öz, Sanayi Mahallesi'ne geçerek Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan ile birlikte bir aileye iftar yemeğinde konuk oldu.

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