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Kırıkkale Valiliği'nden zirai don uyarısı

İHA

Kırıkkale Valiliği'nden zirai don uyarısı

Kırıkkale Valiliği, 15 Nisan gününe kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı çiftçileri uyardı.
Kırıkkale Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havayla birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 1015 derece azalmasının beklendiğini duyurdu. 12 Nisan Salı ilk saatlerden 15 Nisan Cuma sabaha kadar görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Açıklamada, meteorolojik rapor ve uyarıların takibinin önem arz ettiği belirtildi.

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