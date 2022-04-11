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Tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü

İHA

Tonlarca demir yüklü tır 7 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Kırıkkale'de demirin yüklü olduğu tır, park halindeki 7 araca çarptı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.
Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Cengiz T. idaresindeki 06 BL 4003 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde rampa aşağı hareket ederek, park halindeki araçlara çarptı. Römorkta yüklü olan tonlarca ağırlığındaki demir ise araçların üzerine devrildi.
Tır ve park halindeki 7 araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazada yaralanan ve can kaybı yaşanmadı. Demir altında kalan otomobillerden 2 tanesi de tamamen hurdaya döndü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaza anını anlatan sürücü Cengiz T., "O rampanın başına kadar çıktım o ara yağmur başladı. Çıktım vites düşürdü araba. Vites düşürünce kalkışı yapamadı. Yapamayınca da geri doğru kaymaya başladı. Birinci ve ikinci arabayı kurtardım. Baktım araba sağa hızlandı makaslattım olduğu yere durdu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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