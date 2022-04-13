Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de Serkan M., kavga ettiği Tarık M.'yi tabancayla bacağından vurarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Yuva Mahallesi 2484'üncü Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen Serkan M. ile Tarık M. arasında enüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönütü. Kavga sırasında Serkan M., üzerindeki tabancayı çekip Tarık M.'yi bacağından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tarık M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Serkan M. ise kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2022-04-13 10:18:07
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