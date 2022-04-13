Husumetlisini iki bacağından vuran zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu akrabasını tabanca ile vurarak iki bacağından da yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yuva Mahallesi 2484. Sokak'ta aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba S.M. ile T.M. arasında tartışma yaşandı. S.M., tartışmanın büyüdüğü olayda tabanca ile T.M.'ye ateş açtı. İki bacağından da yaralanan T.M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan zanlı S.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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