Başkan Özdem yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi

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Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde mahallelerde başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, yapımı devam eden yeni yol çalışmalarını yerinde inceledi. Birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Özdem, "Yolları vatandaşımızın hizmetine bir an evvel sunmak için çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımız, çabamız vatandaşların rahat yollarda seyahat edebilmeleri için" dedi.

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