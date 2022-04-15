Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, jandarma personeliyle iftar yaptı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale'de jandarma personeliyle birlikte iftar yaptı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk olarak Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada bir süre basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çetin ve Tekbıyıkoğlu, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesine geçti. Dernek Başkanı Rıfat Öcal tarafından karşılanan Çetin, yakından ilgilendiği çocuklara da oyuncak hediye etti.

Şehit yakınları ve gazilerin her daim emrinde olduklarını ifade eden Çetin, "Her alanda bir ihtiyacınız olursa Valimiz, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız ve tüm devlet erkanıyla yanınızdayız, emrinize amadeyiz. Şehit yakınları ve gazilerimizin emrine amadeyiz. Allah sizlerden razı olsun. Hepinizin mübarek ramazan ayını kutluyorum, tebrik ediyorum ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah bizleri sizlere karşı utandırmasın, mahcup etmesin" dedi.

Çetin, burada yaptığı konuşmasının ardından Dernek Başkanı Rıfat Öcal'a, Türk bayrağına sarılı Kur'anı Kerim ve jandarma özel harekat personeli heykelini hediye etti.

Şehir merkezindeki yaptığı kurum ziyaretlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'ndaki iftar programına katılan Çetin, jandarma personeliyle birlikte oruç açtı.

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