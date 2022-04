Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale'de şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, ardından da İl Jandarma Komutanlığı askerleriyle iftar yaptı.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun daveti üzerine kente gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Tekbıyıkoğlu ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi'ni ziyaret etti. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Orgeneral Çetin, "Bu vatan, millet ve devlet için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Kahraman gazilerimiz de bizim ulu çınarlarımız, baş tacımız. Onlara da hürmetlerimizi sunuyoruz, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki emir ve talimatları açık, net. Şehitlerimizin mübarek kutsal emanetleri, sizler, bizim başımızın tacısınız, birinci önceliğimizsiniz. Her alanda bir ihtiyacınız olursa Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız ve tüm devlet erkanıyla yanınızdayız. Emrinize amadeyiz. Şehit yakınları ve gazilerimizin emrine amadeyiz. Allah sizlerden razı olsun, hepinizin mübarek ramazan ayını kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah bizleri, sizlere karşı utandırmasın, mahcup etmesin" dedi.

Ziyaretin ardından Orgeneral Çetin, Dernek Başkanı Rıfat Öcal'a Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim ve jandarma özel harekat heykeli hediye etti. Orgeneral Çetin, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na geçerek askerlerle birlikte iftar yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

