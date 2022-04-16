Camiye giden çocukların ayakkabısına para bırakılıyor

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, camiye giden çocukların ayakkabılarına cemaat para bırakıyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar BosnaHersek'te uygulanan bu gelenek, Bahşılı ilçesinde de yaşatılmaya çalışılıyor.

Kırıkkale'ni Bahşılı ilçesinde, Ramazan ayı dolayısıyla camiye giden çocukların, cami ve cemaate sıkılmadan alışmaları için bir takım faaliyetler yapılıyor. Camiye giden çocuklar, çıkışta bir sürprizle karşılaşıyorlar. Cemaat, çocukların ayakkabılarının içerisine harçlık bırakıyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar BosnaHersek'te uygulanan bu gelenek, Bahşılı ilçesinde de yaşatılmaya çalışılıyor. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, "BosnaHersek'te yapılan güzel bir geleneği ilçemizde de yaşatmaya çalışıyoruz. Teravih namazına giden çocuklarımızın ayakkabılarına harçlık bıraktık" dedi.

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