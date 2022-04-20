Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.