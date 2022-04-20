Sazlık alanda çıkan yangın ağaçlara sıçradı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle ağaçlara sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.