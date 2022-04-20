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Polisten lise öğrencilerine 'terör' eğitimi

İHA

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konferansında lise öğrencileri, "terör" konusunda bilgilendirildi.

Polisten lise öğrencilerine 'terör' eğitimi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konferansında lise öğrencileri, "terör" konusunda bilgilendirildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, lise öğrencilerine yönelik "Güvenli Gençlik, Güvenli Gelecek" konferansı düzenlendi. 17 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde eğitim gören öğrenciler, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve arkadaş seçimi konularında bilgilendirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 23 ayrı eğitim kurumunda düzenlenmesi planlanan konferans, Mayıs ayı sonunda sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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