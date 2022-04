Bakan Karaismailoğlu, YHT tünel şantiyesinde işçilerle iftar yaptı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de AnkaraSivas yüksek hızlı tren (YHT) hattı T15 Tüneli'nin şantiyesinde işçilerle iftar yaptı. Karaismailoğlu, "2003'ten bugüne, ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liralık yatırım yaptık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T15 Tüneli şantiyesinde işçilerle bir araya geldi. Karaismailoğlu, tünelde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlarla iftar yapan Bakan Karaismailoğlu, Bakanlık faaliyetlerine ilişkin yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında üzerine titrenen bu kıymetli ulaşım modu, maalesef yıllarca ihmal edildi. Ancak AK Parti hükümetleri olarak bizler, siz demir yolcu kardeşlerimle el birliği ile 20 yılda demir yollarımızı adeta şaha kaldırdık. Demir yolunun küresel ve bölgesel açıdan öneminin farkındaydık. İhmal edilen, neredeyse unutulan bu stratejik ulaşım modunu omuz omuza vererek yükselttik. 2003'ten bugüne, ülkemizin ulaşım ve haberleşmesi için 1 trilyon 337 milyar 240 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda demir yollarımıza 272 milyar lira tahsis ederek önemli bir pay sağladık. Son 20 yılda, 1432 kilometrelik hızlı tren hattı yaparken, konvansiyonel hat uzunluğumuzu da 11 bin 590 kilometreye çıkardık. Toplam demir yolu ağımızı 13 bin 22 kilometreye çıkardık. Demir yolu ağımızı 2035'te 23 bin 627'ye, 2053'te de 28 bin 590 kilometreye ulaştıracağız. 2053 hedeflerimiz doğrultusunda demir yollarındaki yolcu taşıma payını, yüzde 1'den, yüzde 6,2'ye, yük taşıma payını, yüzde 4'ten, yüzde 22'ye yükselteceğiz. Emniyetli, hızlı, verimli ve daha etkin bir demir yolu ağına sahip olacağız. Çevresel hassasiyetimizi demir yollarında da sürdürüyoruz. Buradaki ihtiyacın yüzde 35'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI TAŞIMALARIMIZ 2021'DE YÜZDE 24 ORANINDA ARTTI'

Pandemi süreci ile birlikte hem lojistik ihtiyaçların sürekliliği hem de demir yollarının etkinliği ve önemi küresel ve ulusal ölçekte kendisini bir kez daha gösterdiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Biz de 2020 yılında 36 milyon ton olan yük taşımasını yüzde 10 artırarak 38,2 milyon tona çıkardık. Serbestleşme ile birlikte 2021'de demir yolu yük taşımacılığında özel sektör payı da yüzde 13'e ulaştı. Bu yolla yaptığımız uluslararası taşımalarımız da 2021'de yüzde 24 oranında arttı. Taşımacılığımızın can damarı olan lojistik merkezlerimizin sayısını 12'ye kapasitesini de 13,6 milyon tona çıkardık. Bizler kendimizi, milletimize hizmet etmeye, geleceğimiz gençlerimize daha refah bir Türkiye bırakmaya adadık. Atalarımızın da dediği gibi 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz' hamdolsun, milletimiz çalışanla, hizmet götüreni, huzur getireni, boş konuşanla gayet iyi ayırt ediyor" diye konuştu.

'T15 TÜNELİMİZİN TOPLAM UZUNLUĞU 4 BİN 593 METRE'

Bakan Karaismailoğlu, inşaatı devam eden T15 Tüneli'ne ilişkin "Bugün incelemede bulunduğumuz T15 Tünelimiz, toplamda 393 kilometreyi bulan AnkaraYozgatSivas YHT hattının önemli bir bölümü. YHT hattımız, saatte 250 kilometre hıza uygun yüksek hızlı hat özelliğine sahip olacak. Hattımızda, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var. Hat boyunca, toplam uzunluğu 66 kilometreyi aşan tam 49 tünel bulunuyor. AnkaraSivas YHT hattı üzerinde de tam 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük yer alıyor. AnkaraSivas demir yolu projemiz, KayaşKırıkkale arasındaki alt yapı çalışmaları kapsamında, 54'üncü ile 58'inci kilometreleri arasında yer alan T15 Tünelimizle birlikte bu kesimdeki üst yapı çalışmalarımıza da gece gündüz devam ediyoruz. T15 Tünelimizin toplam uzunluğu 4 bin 593 metredir" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra çalışanlarla fotoğraf hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

