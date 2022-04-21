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112'ye gelen çağrılar pes dedirtti: 'Benim maaşımdan acil bir olay mı var' "Yavrum dediği hasta Tavşan çıktı" "Şahin var bende de yarışalım mı" "Aşı orucu bozuyor mu? Diyanet 'bozmuyor' diyor sizin fikriniz nedir"

İHA

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, maaşının çektirmek isteyen bir kişinin talebi kabul edilmeyince, "Benim maaşımdan acil bir olay mı var" diyerek tepki göstermesi pes dedirtti.

112'ye gelen çağrılar pes dedirtti: 'Benim maaşımdan acil bir olay mı var' "Yavrum dediği hasta Tavşan çıktı" "Şahin var bende de yarışalım mı" "Aşı orucu bozuyor mu? Diyanet 'bozmuyor' diyor sizin fikriniz nedir"

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, maaşının çektirmek isteyen bir kişinin talebi kabul edilmeyince, "Benim maaşımdan acil bir olay mı var" diyerek tepki göstermesi pes dedirtti.
Acil durumu olan vakalara yardımcı olabilmek ve hayat kurtarabilmek için gece gündüz telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi personellerine gelen çağrılar hem güldürdü hem de pes dedirtti. Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yaklaşık çağrıların yüzde 75'e yakını asılsız çıkarken, kimisi otomobilini ambulansla yarıştırmak istedi, kimisi de acil olarak maaşını çektirmek için talepte bulundu. Gelen ilginç çağrılardan biri de bir vatandaşın aşının orucu bozup bozmadığı konusunda personelin fikrini sorması oldu. 2021 yılında itfaiye, ambulans, jandarma, polis imdat, AFAD, orman yangın gibi acil ihbar hatlarının bir çatı altında toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2022 yılının ilk 4 ayında 104 bin çağrıya cevap verildi.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ocak ayından bugüne kadar 104 bine yakın çağrı aldıklarını ifade ederek, 104 bin çağrının yüzde 75’inin asılsız olduğunu söyledi.

"Yavrum dediği hasta tavşan çıktı"
Asılsız çağrılar hakkında bilgiler aktaran Tekinay, "Asılsız çağrılarda bizi en çok meşgul eden böyle ilginç vakaları da paylaşmak istiyorum. Bu ilginç vakalardan en dikkat çeken ve insanların yüzünde tebessüm ettireceğine inandığım ambulans talebi için arayan bir vatandaşımızın 'ambulans var mı' sorusuna karşı ambulansı ne için istiyorsunuz dediğimizde şahsın 'şahin var bende de yarışalım mı' diye cevaplamasıydı. Bunun haricinde telefoncuların araması. Tek numarada birleştiniz diye bizi bilinmeyen numaralar olarak arayanlar. Ambulans isteyen bir vatandaş 'yavrum çok hasta yavrumu hemen müdahale edin' diye talebine ambulansı gönderdiğimizde 'yavrum' dediği şeyin tavşan çıkması" dedi.

"Benim maaşımdan acil bir olay mı var"
Tekinay, "Acil Çağrı Merkezimizde yaşlı bir amcamızın 'maaşımı çekin' dediğinde 'burası acil çağrı merkezi biz acil olaylara bakıyoruz' diye yanıt verdik. Yaşlı amca 'Benim maaşımdan acil bir olay mı var' diye cevap verdi. 'Ezan okundu mu' diye orucunu açmak isteyenler, tren biletinin ücretini soranlar, 'aşı orucu bozuyor mu, Diyanet bozmuyor diyor sizin fikriniz nedir' diye arayanlar bizi meşgul ediyorlar. İnşallah onların meşgul etmemesini ve daha hızlı hizmet vermeyi istiyoruz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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