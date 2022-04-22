Öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları nostaljik araçlarla yarıştı 'Tornet' yarışı renkli görüntülere sahne oldu

Kırıkkale'de ilkokul öğrencileri, "sıfır atık projesi" çerçevesinde atık malzemelerden yaptıkları tornetler ile yarıştı.

Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Ahmet Duman İlkokulu'nda 'tornet' yarışı düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte "sıfır atık projesi" çerçevesinde atık malzemelerden nostaljik oyun aracı yaptı. Halk arasında "bilyeli" olarak bilinen tornetler ile yarışan öğrenciler, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, yarışa katılarak eğlenceli vakit geçirip, günün tadını çıkardı. Büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan yarışı öğrenciler ve ailelerde takip etti. Yarış sonrasında da İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, dereceye giren öğrencilere madalyalarını ve kupalarını verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Telefoncu, ilkokul çağı grubundaki öğrencilerin bilinçli tüketimi, tasarrufu, daha sağlıklı bir şekilde kavramalarını sağlamak için için atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırmak için bir çalışma yaptıklarını söyledi.

4. sınıf öğrencisi Yasin Karaca, atık malzemelerden yaptıkları tornetler ile katıldığı yarışmada madalya kazanıp, kupa kaldırdığını söyledi.

Öğretmeni ile beraber atık malzemelerden tornet yaptığını ifade eden 4. sınıf öğrencisi Azra Sağkol, tornetlerle yarışıp birinci olduklarını belirtti.

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