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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 23 Nisan kutlamalarından renkli görüntüler

İHA

Kırıkkale'de coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde renkli anlar yaşandı.

Kırıkkale'de 23 Nisan kutlamalarından renkli görüntüler

Kırıkkale'de coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde renkli anlar yaşandı.
Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten Telefoncu, 102 yıl önce 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden birinci büyük millet meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğinin ilan ettiği tarihi, "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" iradesini bir kez daha andıklarını söyledi.
Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinlikte, Kırıkkale Belediyesi mehter takımı, otizmli çocuklardan oluşan mehter takımı ile birlikte çeşitli marşlar seslendirdi. İlkokul öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerde renkli anlar yaşandı. Protokol üyeleri tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.
Törene; Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Hilal Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, CHP Milletvekili Ahmet Önal, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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