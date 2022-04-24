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Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu 2 yıldır pandemi gölgesinde kalmıştı, 23 Nisan coşkusu yeninden sokaklara taşındı

İHA

Kırıkkale'de 2 yıldır pandemi gölgesinde kalan 23 Nisan kutlamaları, bu yıl salgının hafiflemesiyle yeniden sokaklara taşındı. 7'den 70'e vatandaşın katıldığı etkinlikte mehter takımının verdiği konser, gece yarısına kadar sürdü.

Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu 2 yıldır pandemi gölgesinde kalmıştı, 23 Nisan coşkusu yeninden sokaklara taşındı

Kırıkkale'de 2 yıldır pandemi gölgesinde kalan 23 Nisan kutlamaları, bu yıl salgının hafiflemesiyle yeniden sokaklara taşındı. 7'den 70'e vatandaşın katıldığı etkinlikte mehter takımının verdiği konser, gece yarısına kadar sürdü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının hafiflemesiyle 2 yıl aradan sonra yeniden sokaklara taşındı. Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte mehter takımı tarafından teravih namazı sonrasında konser verildi. Cumhuriyet Meydanındaki konseri izleyen vatandaşlar marşlara eşlik etti. 7'den 70'e birçok vatandaşın ilgi gösterdiği konser, gece yarısına kadar sürdü.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celaletdin Özel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatları çerçevesinde bulvardan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Vatandaşların ramazan ayı süresince eğlenmesi içinde her türlü etkinliklerin yapıldığını belirten Özel, mehter takımının da bu çerçevede vatandaşlara konser verdiğini ifade etti.

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