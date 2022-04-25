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Bu ilçede yaşayan yaşlıların yüzü gülüyor 89 yaşındaki Fevziye ninenin evi tadilat edildi

İHA

Bu ilçede yaşayan yaşlıların yüzü gülüyor 89 yaşındaki Fevziye ninenin evi tadilat edildi

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı köylerde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evleri belediye ekipleri tarafından boyanıp, ihtiyaçları gideriliyor. Evi tadilattan geçirilen 89 yaşındaki Fevziye ninenin de yüzü güldü.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşlılara ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar, yüzleri güldürüyor. Projeyi hayata geçiren Yahşihan Belediyesi, her ay düzenli olarak bir evin boyasını yapıp ve diğer eksikliklerini gideriyor. İlçeye bağlı Hisar köyde yaşayan 89 yaşındaki Fevziye Derin’in evi de tadilattan geçirildi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Fevziye Derin'i ziyaret ederek personeliyle birlikte evin dış cephe boyasını yaptı.
Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay düzenli olarak bir yaşlı vatandaşın evinin tadilatını yapacaklarını söyledi.
Türkyılmaz, “Geçen yıl Fevziye halamızın evinin içini tadilat etmiştik bu yılda boyasının olmadığını söyledi. Bizde geldik ‘Ramazan paylaşmaktır, Ramazan birleştirmektir’ dedik. Bundan sonra her ay düzenli olarak bir büyüğümüzün evinin tadilatını baştan sona yapacağız. Bizzat da kendim de dahil olacağım. İki oda, bir salon burası. Geçen yıl evin temel malzemelerini yenilemiştik, boyalarını yapmıştık. Bu yıl da dış cepheye geçtik. Pencereleri de yapıldıktan sonra kullanılabilir bir hal alacak” dedi.
Fevziye Derin ise şu ana kadar evinin boya görmediğini ifade ederek, Belediye Başkanı Türkyılmaz ve ekibine teşekkür etti.

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