Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, bariyere çarpan otomobilin sürücüsü camdan yola fırlayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında SamsunKırıkkale yolu Yüksek İhtisas Hastanesi yakınında meydana geldi. Eldivas Atalay yönetimindeki 19 ED 318 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Atalay, çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayıp yola düştü. Arkadan gelen Ümit Gümüş'ün kullandığı YozgatAnkara seferi yapan Gülent Turizm'e ait 34 BN 1031 plakalı yolcu otobüsü de bariyere vuran otomobile çarptı. Yolcu otobüsünde yalanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü Atalay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-04-27 19:09:23



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