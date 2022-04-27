Kırıkkale'de feci kaza: Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti

Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobilin camından yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, KırıkkaleSamsun D200 karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eldivas Atalay idaresindeki 19 ED 318 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Sürücü Atalay, çarpmanın şiddetiyle camdan yola fırladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Atalay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından Atalay'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobilin yoldan kaldırılmasıyla bir süreliğine trafiğe kapatılan KırıkkaleAnkara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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