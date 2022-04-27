Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti

Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi, Kırıkkale Nur Camii'nde dualarla idrak edildi. Binlerce vatandaş namaz kılıp dua etti.
Kur'anı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi dolayısıyla Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından camilerde programlar düzenlendi. Erkek, kadın, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, Nur Camii'nde saf tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Dr. Muhlis Akar tarafından vaaz verildi. Camiyi dolduran binlerce vatandaş, yatsı ve teravih namazını eda etti. Yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşların da cami avlusunda saf tuttuğu görüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.