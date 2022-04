Bakan Özer'den Kırıkkale'ye müjde: "Eğitim yatırımlarını 70 milyondan 370 milyona çıkarttık"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale'nin 2022 eğitim yatırımlarını 70 milyon liradan 370 milyon liraya çıkartma kararı aldıklarını ifade ederek, "İnşallah Kırıkkale'mizi bakanlık olarak talep ettiği her konuda her zaman yanında olacak şekilde çok daha güçlü noktalara taşıyacağız" dedi.

Kırıkkale'nin Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş ile savunma sanayi ve mesleki eğitimle ilgili devasa yatırımların bulunduğu bir il olduğunu belirten Bakan Özer, Kırıkkale'nin mesleki eğitimi geliştirmede büyük bir potansiyelinin bulunduğuna işaret ederek mesleki eğitimde 28 Şubat'ın verdiği hasarı onarmak bir taraftan da iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için devasa projeler ürettiklerini söyledi.

Bu projelerde en öncelikli illerden birinin Kırıkkale olduğunu bildiren Özer, "İnşallah bu potansiyelini önümüzdeki günlerde yeni projelerle ve yeni açılımlarla bu alandaki yatırımları, insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak çok daha iyi bir noktaya gelecektir. İnşallah Kırıkkale'mizi bakanlık olarak talep ettiği her konuda her zaman yanında olacak şekilde çok daha güçlü noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

Kırıkkale Belediyesinin eğitimle ilgili yeni projelerine bakanlık olarak destek vereceklerini bildiren Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Kırıkkale, nasıl Covid19 sürecinde maske üreterek Türkiye'ye nasıl örnek teşkil ettiyse maske bulmanın zorluklarının yaşandığı bir dönemde Kırıkkale'den bir bayrak dalgalandıysa bundan sonra eğitimin her alanında burada çok güzel projeler gerçekleşir, bayrak dalgalanabilir. Bakanlık olarak geleceğe umutla bakma adımlarında valimizin, belediye başkanımızın, millî eğitim müdürümüzün ve tüm okul müdürlerimizin ve öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağız. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman üzerinden gelemeyeceğimiz, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur."

Bakan Özer, "Nasıl son 20 yıl içinde eğitimden ulaştırmaya, turizmden altyapıya kadar tüm alanlarda yatırımlar yapıldıysa Türkiye çok hızlı bir dönüşüm evresinden geçmişse bundan sonra da emin adımlarla yoluna devam edecektir. Zaman zaman sıkıntılar, sarsıntılar olacaktır ancak istikamette sapma olmadan sadece bölgesine değil dünyada söz sahibi bir ülke olma yolunda emin adımlarla bu kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Ülkemizin çok daha iyi noktalara gelmesi için hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, MHP İl Başkanı Murat Abalı, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, STK temsilciler ve ilgililer katıldı.

