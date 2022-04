Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 milyon liraya çıkardık (2)

'YATIRIMLAR YARINDAN İTİBAREN KIRKKALE'YE GÖNDERİLECEK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kırıkkale ziyareti kapsamında, kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla iftar yapan Bakan Özer, Bakanlık çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırıkkale'nin eğitim yatırımlarına ilişkin açıklamada bulunan Özer, "Yarın itibarıyla bu yatırımları Kırıkkale'ye göndereceğiz ve süreci hemen başlatacağız" dedi.

Kırıkkale'nin Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. ile savunma sanayi ve mesleki eğitimle ilgili devasa yatırımların bulunduğu bir il olduğunu belirten Bakan Özer, şöyle konuştu:

"Burada Kırıkkale'nin mesleki eğitimi geliştirmede büyük bir potansiyeli var. Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın verdiği hasarı onarmak bir taraftan da iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için devasa projeler üretiyoruz. Bu projelerden en öncelikli illerden biri Kırıkkale. İnşallah bu potansiyelini önümüzdeki günlerde yeni projelerle, yeni açılımlarla bu alandaki yatırımları, insan kaynağı ihtiyacını karşılayarak çok daha iyi bir noktaya gelecektir. İnşallah Kırıkkalemizi Bakanlık olarak talep ettiği her konuda her zaman yanında olacak şekilde çok daha güçlü noktalara taşıyacağız." (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

