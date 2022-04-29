43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. Bölgede oluşan araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nı memleketinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar adeta yollara akın etti. Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin yoğun olduğu AnkaraSamsun kara yolunda trafik yoğunluğu gözlemlenirken, KırıkkaleKayseri kara yolunda da trafiğin normalin altında seyrettiği görüldü. Trafik akışının rahatlatmak içinde bölgede bazı kavşaklar beton bariyerler ve uyarı levhalarıyla kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerde olumsuzların yaşanmamasının önüne geçmek için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tatilcilerin oluşturduğu trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

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