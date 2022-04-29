Kırıkkale'de 'kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 43 ilin geçiş noktası olan 'kilit kavşak'ta 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit' kavşak' olarak adlandırılan Ankara Kırıkkale karayolunda, 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte araç yoğunluğu yaşandı. Şehir merkezinden geçen karayolu güzergahında zaman zaman hasarlı kazalar da meydana gelince polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için güzergahtaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun yarın artarak devam etmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-04-29 19:48:58



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