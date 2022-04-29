Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak"

İHA

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de trafik denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram trafiğinde emniyet kemeri, cep telefonu ve aşırı hız ile ilgili sürücüleri uyardı.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak"

Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş adeta yollara akın etti. 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale’de trafik denetimlerine katılan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram trafiğinde emniyet kemeri, cep telefonu ve aşırı hız ile ilgili sürücüleri uyardı.
Ramazan Bayramı'nı memleketinde ya da tatil yerlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar adeta yollara akın etti. Vatandaşların tatil için yola çıkması ile ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, KırıkkaleAnkara kara yolundaki kontrol noktasındaki denetimlere katılarak, sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu. Vatandaşların bayramını da kutlayan Aktaş ve Tekbıyıkoğlu, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük ve hediyeler verdi.
Ramazan Bayramı tatilinde kara yollarında sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığını ifade eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bayram tatili öncesi ve sonrasında emniyet ve jandarmadan toplam 110 bin trafik ekibi, 210 binde personelin sahada olacağını söyledi.

"210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak"
Sürücüleri aşırı hız yapmamaları hususunda uyaran Aktaş, uzun yol kat eden sürücülerin 2 saatte bir 15 dakika dinlenmeleri gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
“Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımız bütün ağırlığını bu bir haftalık süreç içerisinde sahaya koyacak. Bayram tatilinin de içinde olduğu bu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz ile 210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak. İnşallah bu bayramı da yine en az trafik kazasıyla ve en az can kaybıyla geçiririz. Sürücülerimizde şunu istiyoruz. Her şeyden önce hız limitlerine uysunlar. Aşırı hız yapmasınlar. Yine hem ön koltukta hem de arka koltukta yine aynı şekilde toplu taşıma araçlarında kemerlerini taksınlar. İşin doğrusu kaza olsa bile kemer takılı olduğunda can kayıpları en aza iniyor. Dolayısıyla kemer çok önemli.”

"2 saatte bir azda olsa 15 dakikada bir dinlenmeye ihtiyacımız var"
Araç kullanırken cep telefonu ile konuşulamaması gerektiğini anlatan Aktaş, “Cep telefonu ile konuşulması durumunda dikkat çok büyük oranda azalıyor ve maalesef kazalara sebep oluyor. Ayrıca sık sık dinlenelim. 2 saatte bir azda olsa 15 dakikada bir dinlenmeye ihtiyacımız var. Yapılan istatistik çalışmalarında kazaların çok büyük bir kısmının varış yerine yaklaşıldığı güzergahlarda olduğu görülüyor. Bunun da sebebi hazır yaklaşmışken hız yaparak bir an önce varılması isteğidir. Bu da kazalara davetiye çıkaran bir husus. Dolayısıyla acele etmeyelim. Trafik kurallarına uyarak yolculuğumuzu yapalım” diye konuştu.

"Emniyet kemeri meselesi çok önemli"
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da Kırıkkale’nin Türkiye’nin en önemli güzergahlarından bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Batı Anadolu’yu Doğu’ya ve Karadeniz’e bağlayan en önemli arter Kırıkkale ilimizden geçiyor. Türkiye’nin en büyük ikinci şehrine direkt olarak çıkışı bu güzergah üzerinden sağlanıyor. 5 günlük tatilin hemen arifesindeyiz. Trafik yoğunluğu şu an itibariyle yavaş yavaş artmış durumda. Bununla ilgili bütün önlemlerimizi gerek emniyetimizle gerek jandarmamızla beraber sağlayacağız. Bu emniyet kemeri meselesi çok önemli. Bazen bizimle hayatımız arasında sevdiklerimiz arasındaki sadece bir bağ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkkale'de 'kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: ...
Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil ...
Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 milyon liraya çıkardık (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 ...
Bakan Özer'den Kırıkkale'ye müjde: "Eğitim yatırımlarını 70 milyondan 370 milyona çıkarttık"
YEREL HABERLER Bakan Özer'den Kırıkkale'ye müjde: "Eğitim ...
Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 milyon liraya çıkardık
YEREL HABERLER Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 ...
Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılında 3 bin tane ...
Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti
YEREL HABERLER Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza: Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de feci kaza: Camdan fırlayan sürücü ...
Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı
Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar
YEREL HABERLER Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında ...
Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama
MEB'den öğrencilere ücretsiz kaynak kitap
YEREL HABERLER MEB'den öğrencilere ücretsiz kaynak kitap
Motosiklet ambulanslar görev başında Bu ambulanslarla vakalara dakikalar içerisinde ulaşılıyor
YEREL HABERLER Motosiklet ambulanslar görev başında Bu ambulanslarla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.