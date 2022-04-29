Bayram tatilinde 210 bin polis ve jandarma yollarda görev yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram tatilinde 210 bin polis ve jandarma yollarda görev yapacak

DHA

Bayram tatilinde 210 bin polis ve jandarma yollarda görev yapacak


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda alınan önlemlere ilişkin, "Bayram tatilinin de içerisinde olduğu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz, 210 bin civarında personelle sahada görev alacak" dedi.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil yerlerine giden vatandaşların emniyeti için 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale'de trafik denetimi gerçekleştirildi. AnkaraKırıkkale yolu YHT üst geçidi altında gerçekleştirilen denetime Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut katıldı. Denetimde sürücü ve yolcular emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı. Mehmet Aktaş, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük verdi ve aşırı hız yapılması durumunda düdükleriyle sürücüleri uyarmalarını istedi. 
Aktaş, bayram tatiliyle birlikte yollarda hem araç hem de yaya yoğunluğu oluştuğunu belirterek, "Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak iş birliği içerisinde bütün ülke genelinde bayram tatili yoğunluğundan kaynaklı trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir seferberlik başlattık. Yaklaşık 8 bin emniyet ve 2 bin civarında da jandarma ekibimiz olmak üzere günlük yaklaşık 10 bin ekip ve 19 bin personelimiz sahada görev yapacaklar. Bayram tatilinin de içerisinde olduğu bir haftalık süreçte 110 bin civarında ekibimiz ve 210 bin civarında personelle sahada görev alacak. Sürücülerimizden de şunu istiyoruz; her şeyden önce hız limitlerine uysunlar, aşırı hız yapmasınlar. Hem ön hem de arka koltukta oturan yolcularımız, emniyet kemerlerini taksın. Yapılan istatistiki çalışmalarda kazaların büyük bir kısmının varış yerine varmadan az önce olduğu görülüyor. Bu bayramdaki kampanyamızda emniyet kemerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımızla 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyamızı başlattık" ifadelerini kullandı.
Aktaş ve Tekbıyıkoğlu daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde polis ve jandarmalarla iftar yaptı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2022-04-29 23:32:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş: "210 bin civarında personelimiz sahada görev alacak"
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram ...
Kırıkkale'de 'kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 'kilit kavşak'ta bayram yoğunluğu
43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: Tatilciler yollara akın etti
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu: ...
Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil bırakıldı
YEREL HABERLER Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarına karanfil ...
Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 milyon liraya çıkardık (2)
YEREL HABERLER Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 ...
Bakan Özer'den Kırıkkale'ye müjde: "Eğitim yatırımlarını 70 milyondan 370 milyona çıkarttık"
YEREL HABERLER Bakan Özer'den Kırıkkale'ye müjde: "Eğitim ...
Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 milyon liraya çıkardık
YEREL HABERLER Bakan Özer: Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 370 ...
Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu yapacağız"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılında 3 bin tane ...
Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti
YEREL HABERLER Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kırıkkale'de feci kaza: Camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de feci kaza: Camdan fırlayan sürücü ...
Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada otomobilden fırlayan sürücü hayatını kaybetti
Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de firari 17 hükümlü yakalandı
Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında kaza anını yaşadılar
YEREL HABERLER Jandarmadan 'trafik' eğitimi: Simülasyon aracında ...
Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Kırıkkale'de uyuşturucu madde operasyonu: 2 tutuklama
MEB'den öğrencilere ücretsiz kaynak kitap
YEREL HABERLER MEB'den öğrencilere ücretsiz kaynak kitap
Motosiklet ambulanslar görev başında Bu ambulanslarla vakalara dakikalar içerisinde ulaşılıyor
YEREL HABERLER Motosiklet ambulanslar görev başında Bu ambulanslarla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.