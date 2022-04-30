Tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden tırın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Kııkkale'nin Delice ilçesi KırıkkaleÇorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turan Nesibov idaresindeki 90 NB 992 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada sürücü Nesibov yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nesibov, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.