43 ilin geçiş noktasında bayram yoğunluğu arttı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kilometrelerce oluşan araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatili için yolan çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan trafik yoğunluğu, bugün öğlen saatlerinde de etkisini gösterdi. AnkaraSamsun D200 kara yolunda oluşan 6 kilometrelik araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yol güzergahlarındaki trafik kontrol noktalarında da "bayramınız kemerli olsun" sloganıyla denetimler yapıldı. Denetimlerde, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araçta emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Uygulamayla güvenli trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına amaçlanıyor.

Ankara'dan Yozgat iline gittiğini ifade eden Ergin Özsoy, özellikle Anadolu şehirlerine yönelik yoğun bir trafik olduğunu belirterek, Ankara ve İstanbul istikametine ise trafik yoğunluğun olmadığını söyledi.

Uğur Ünal ise Kırıkkale yolunda trafik yoğunluğunun olduğunu belirten sürücülere de yavaş gitmelerini hususunda da tavsiyelerde bulundu.

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