43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de trafik yoğunluğu

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43 ilin geçiş güzergahında yer alan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'na bir gün kala trafik yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 günlük tatili değerlendiren vatandaşlar, memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek üzere yollara düştü. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de bugün de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Günlük yaklaşık 100 binin üzerinde aracın geçtiği AnkaraSamsun karayolunda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri de yoğunluk karşısında aldıkları tedbirlerle çalışmalarını sürdürüyor.

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