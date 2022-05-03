Aynı kavşakta peş peşe kaza: Kırmızı ışıktan geçen alkollü sürücü araçlara daldı Kırıkkale'de aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 yaralı

Kırıkkale'de kırmızı ışıktaki otomobile başka bir otomobil arkadan çarparken, aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü iki araca birden çarptı. Her iki kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki İtfaiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Yine aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen V.B. idaresindeki 06 AD 2592 plakalı otomobil, hızını alamayıp önündeki iki araca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Her iki kazada da yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü V.B. ifadesinin alınması üzerine karakola götürülürken, araç ise trafikten men edildi. Alkollü araç kullanmak ve kırmızı ışık ihlalinden sürücü V.B.'ye toplamda 2 bin 250 lira para cezası kesildi. Maddi hasarın oluştuğu araçlar ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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